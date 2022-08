Politiche, Pd in Sicilia: in corsa anche i consiglieri Russo e Calabrò

Il Partito Democratico ha approvato lo schema del segretario Enrico Letta con le candidature per i collegi uninominali e plurinominali delle prossime elezioni: tutti i candidati al proporzionale per Camera e Senato saranno presentati ufficialmente nei tribunali e nelle Corti d’appello di tutti i capoluoghi italiani entro il prossimo 22 agosto.

Tra loro anche i consiglieri neoeletti al Comune di Messina Antonella Russo (in corsa per il Senato) e Felice Calabrò (alla Camera).

Entro quella data si potrebbero conoscere poi tutti i nomi che correranno nei collegi uninominali per tutta la coalizione di centrosinistra, che mettano d’accordo la lista del Pd, Sinistra Italiana e Verdi, Impegno Civico del ministro Luigi Di Maio e Più Europa. I candidati in questi collegi in quota dem, però, sono già stati definiti.

Intanto è stata resa nota la lista dei candidati alla Camera e al Senato del Partito Democratico in Sicilia.

Camera Sicilia 1-P01: Giuseppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli, Milena Gentile. Camera Sicilia 1-P02: Giuseppe Provenzano, Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio.

Camera Sicilia 2-P01: Stefania Marino, Giacomo D’Arrigo, Simona Caudo. Camera Sicilia 2-P02: Valentina Scialfa, Cristina Buffa, Francesco Laudani.

Camera Sicilia 2-P03: Anthony Barbagallo, Glenda Raiti, Giuseppe Calabrese, Valentina Abaro.

Camera Sicilia 1-U01: Erasmo Palazzotto. Camera Sicilia 2-U01: Gigi Bellassai. Camera Sicilia 2-U03: Valentina Scialfa. Camera Sicilia 2-U05: Giuseppe Arena.

Camera Sicilia 2-U06: Felice Calabrò.

Senato Sicilia P01: Annamaria Furlan, Antonello Cracolici, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi.

Senato Sicilia P02: Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte, Antonella Russo.

Senato Sicilia U06: Assegnato al Pd.

