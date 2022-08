Il Wrestling torna a Messina con il campione G KING. Stasera l’incontro all’Umberto Fiore

Il wrestling Italiano torna a Messina insieme al pluricampione messinese G King. La Real Italian Wrestling ha nei giorni scorsi annunciato un nuovo show ad ingresso libero che si terrà questa sera, 17 agosto, alle 21:30 al circolo Umberto Fiore di Messina.

A tre anni di distanza dall’ultimo incontro – organizzato in favore della raccolta fondi per Paolo Chillè, la storia che mosse i cuori di migliaia di messinesi e non solo – il wrestling torna sulle rive dello Stretto con rinnovato entusiasmo, voglia di stupire e intrattenere, in una serata “dove verranno messe in palio tutte le cinture della compagnia” – si legge in una nota della RIW.

A portare alta la bandiera del wrestling italiano Giuseppe Campagna, in arte G King, attuale RIW GRAND CHAMPION, dopo le numerose esibizioni in Italia, Francia e Belgio, stasera tornerà a calcare il ring tricolore della Real Italian Wrestling.

“Sono orgoglioso di tornare a lottare nella mia terra perché è il posto nel mondo a cui sono più affezionato. Nonostante io abbia girato ring di tutta Europa, niente mi emoziona più del sostegno del pubblico messinese. Il mio obiettivo sarà quello di regalare un grande spettacolo ricco di colpi di scena, insieme agli altri lottatori di ottimo livello con cui dividerò il ring”, queste le parole del “Southern Warrior” – così lo hanno rinominato nelle promotion europee. Il campione infatti porta sempre con sé la bandiera con la Trinacria siciliana, che rappresenta l’attaccamento alla sua terra ed alle sue origini.

L’evento avrà accesso totalmente gratuito e permetterà di assistere dal vivo ad uno spettacolo a cui, solitamente, si assiste solo attraverso uno schermo. La disciplina di lotta infatti, nata in Giappone e poi esplosa negli Stati Uniti, è per molti uno sport d’oltreoceano.

“Sono tempi difficili ed è bello pensare di riuscire a offrire uno spettacolo anche alle famiglie e far conoscere questa disciplina, anche ai più piccoli”, dice il campione.

La promotion Real Italian Wrestling (RIW) è un’accademia che prepara atleti nella disciplina di lotta nata in Giappone, poi esplosa negli Stati Uniti d’America. Fondata nel 2013 a Messina da El Nazareno (Nazario Carbone), oggi la RIW è un punto di riferimento per tutti coloro i quali desiderano avvicinarsi a questo sport-spettacolo, offrendo corsi mirati alla formazione di nuovi atleti, secondo un approccio professionale e competente.

Durante l’evento si sfideranno per le cinture messe in palio gli atleti della Real Italian Wrestling, oltre all’attuale campione, il RIW Italian Champion The Original Italian Tiger, il fondatore della scuola ed ex-NWE Star El Nazareno, Raider, TIR, Stone Dog, Tenebra, Evolution, Blizzard, Tanga Roa, Death Kid, Gregory Black e tanti altri che si esibiranno per il pubblico messinese. Lo spettacolo sarà presentato da Daniele Antonio Battaglia con la regia fotografica di Giuseppe Contarini.

Martina Galletta

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it