Comune Messina: concorso di idee per la realizzazione del logo di “YOUNGME” – IL PORTALE WEB PER I GIOVANI: le proposte entro martedì 6 settembre 2022

È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è consultabile sul sito istituzionale www.comune.messina.it alla Sezione Informazioni l’Avviso sul concorso di idee per la realizzazione del logo di “YOUNGME” – IL PORTALE WEB PER I GIOVANI. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Possono fare richiesta tutti i ragazzi/e di età compresa tra i 16 e i 35 anni, in forma singola o associata in gruppi di lavoro. “Questo concorso – dichiara l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili Liana Cannata – intende fare emergere giovani talenti nell’ambito grafico affinché possano sentirsi parte attiva della realizzazione del nuovo portale YOUNGME, che rappresenterà uno spazio virtuale in cui i giovani messinesi e non solo potranno ritrovarsi, fare rete e sentirsi tutti parte di un’unica comunità; vi saranno inoltre tutte le iniziative e gli eventi promossi e a loro dedicati. Obiettivo del mio Assessorato infatti è quello di valorizzare e supportare i giovani in ogni ambito e disciplina in quanto è nostra intenzione renderli sempre più protagonisti e non semplici fruitori di servizi”.

Le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro martedì 6 settembre 2022, contenere un logotipo più pittogramma identificativi di “YOUNGME” ed ispirarsi a quelle che sono le finalità stesse del portale web, tenendo conto delle peculiarità storico-culturali e paesaggistico-territoriali che caratterizzano il Comune di Messina. Il concorso si concluderà con la formulazione della graduatoria sulla base del punteggio ottenuto, individuando la proposta migliore. Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a 300 euro.

