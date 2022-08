Elezioni: depositate le liste di Azione- Italia Viva, in Sicilia renziani ed ex forzisti primi nelle liste

di Leonardo Lauriana – Depositate le liste di Azione – Italia Viva con Calenda, Renzi e tre ministre. Nel dettaglio Carlo Calenda capolista al Senato in Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Veneto (nel Lazio anche all’uninominale); Matteo Renzi capolista, sempre al Senato in Toscana, Lombardia Campania. Le liste elettorali IV-Azione vedono schierate anche le ministre: Mara Carfagna, Elena Bonetti, Mariastella Gelmini. Bonetti, per la Camera, in Veneto, Sardegna, uninominale Lazio; Carfagna in Puglia e Campania (anche uninominale), per la Camera. Maria Stella Gelmini al Senato in Lombardia (anche uninominale), Toscana e Campania. Maria Elena Boschi, capogruppo Iv a Montecitorio, è candidata nel Lazio e Calabria, alla Camera, mentre Davide Faraone, capogruppo Iv al Senato, corre in Sicilia, per la Camera. Per il Senato, in Sicilia c’è Gaetano Armao, candidato presidente della Regione Siciliana per il Terzo Polo. Nell’Isola corre anche, sempre al Senato, l’ex ministra Teresa Bellanova. All’uninominale in Lombardia per il Senato c’è Giusy Versace, ex deputata di Forza Italia, entrata nel partito di Azione.

In Sicilia dunque, Azione non ha espresso nomi di punta, considerando che Fabrizio Ferrandelli ha seguito le sorti di Più Europa di cui è Presidente di Assemblea, lasciando che Italia Viva imponesse suoi candidati nei posti più rilevanti. Anche sullo Stretto, sarà l’esponente renziana Liliana Modica a guidare la lista del cosiddetto “terzo polo”.

