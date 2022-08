Sicilia: Fava, “Conte bugiardo, ha cercato pretesto per rompere”

“Dispiace doverlo dire ma Conte e’ un bugiardo. Come nella favola del lupo e dell’agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere: prima il programma, poi gli assessorati, poi il listino… Conte aveva deciso di uscire dalla coalizione nel momento stesso in cui ha scelto di candidarsi a Palermo. Non ha avuto l’onesta’ politica e umana di dirlo. Ma almeno adesso faccia a meno di arrampicarsi su altri improbabili pretesti”. Cosi’ Claudio FAVA, leader di Centopassi, sulla scelta del M5s di rompere l’alleanza dell’aera progressista per le Regionali in Sicilia.

