La consigliera comunale Cettina Buonocore candidata alle regionali con Cateno De Luca

Da più votata del centrosinistra a fedele di Cateno De Luca è un attimo. Cettina Buonocore, dopo aver rivendicato come “suoi” i voti che l’anno portata a Palazzo Zanca, è pronta a rimettersi in corsa stavolta a fianco del candidato governatore di Sicilia Vera.

Dopo aver inaugurato lo scanno del gruppo misto il giorno stesso dell’insediamento, ora è ufficialmente nella maggioranza, candidata nella lista “Orgoglio siculo” per le regionali del 25 settembre. Ma non è la prima consigliera “stregata” dall’ex sindaco. Qualche settimana fa era stata Nicoletta D’Angelo a lasciare Forza Italia per aderire al Misto e candidarsi in un’altra delle liste di De Luca, sempre per la Regione. Anche la D’Angelo era stata la più votata della sua lista alle amministrative di giugno.

