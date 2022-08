Ritrovato a Giostra il corpo senza vita di un 80enne

Morte naturale o si cela qualcos’altro? Per gli investigatori si tratterebbe della tragica fine di un uomo morto in solitudine.

Il cadavere è stato infatti ritrovato in un appartamento all’incrocio tra viale Giostra e viale della Libertà. Secondo le prime informazioni, il corpo dell’uomo che stava per compiere 80 anni, era in una pozza di sangue. Sul posto gli agenti delle Volanti insieme agli uomini della Scientifica. A fare la tragica scoperta sarebbe stato un vicino di casa che ha subito allertato il 118.

Secondo i primi riscontri delle forze dell'ordine sì tratterebbe di morte naturale.

