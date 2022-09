Il commiato di Franco De Domenico dal partitismo, non dalla politica: “il mio impegno civico resta”

Purtroppo, le energie messe in campo, in un contesto non favorevole, non sono state sufficienti a raggiungere i risultati ai quali aspiravamo. In questo momento storico, viene premiato e ricercato un approccio che valorizza soluzioni semplici a problemi complessi, le parole piuttosto che i fatti, approccio che non sento mio e che non ritengo utile per affrontare le difficili sfide che ci aspettano. Sono stato e resto una espressione civica prestata alla politica, della quale non mi appartengono appieno ritualità e tatticismi che non giovano alla gente ma solo a chi li pratica.