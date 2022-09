Stop al mercato delle pulci di Piazza del Popolo, spostato all’ex Mandalari

Con Ordinanza Sindacale n. 107 di oggi, giovedì 1 settembre, è stato disposto lo spostamento del mercato delle Pulci da piazza Lo Sardo a viale Giostra nell’area ex Mandalari. “Il provvedimento si è reso necessario – ha evidenziato il Sindaco Federico Basile – al fine di consentire l’avvio degli interventi di riqualificazione dell’area della piazza”. Pertanto, a partire da domenica 4 settembre il tradizionale mercatino delle Pulci da piazza Lo Sardo si svolgerà nell’area ex Mandalari di viale Giostra nelle giornate domenicali, in orario antimeridiano dalle ore 8 alle 14.

“Si ripristina così la collocazione originaria nell’area ex Mandalari, più volte richiesta dagli operatori, ma indisponibile per l’utilizzo da parte dell’ASP – ha aggiunto l’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino – che consente maggiori spazi espositivi e un numero più ampio di operatori rispetto a quelli che temporaneamente erano stati collocati a piazza Lo Sardo”.