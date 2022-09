Serie C: “falsa partenza” per l’ACR Messina, il Crotone vince 4 a 2

di Umberto Frassica – L’ACR Messina stasera, allo stadio “Franco Scoglio”, ha affrontato il Crotone, match valevole per la prima giornata di campionato di serie C.

Numerosi i tifosi che sono accorsi per sostenere la squadra biancoscudata, creando file al botteghino fuori dallo stadio prima della partita.

Partenza amara per i peloritani che perdono per 4 a 2, gol di Chirico, Kargbo, Tribuzzi e Awua per i calabresi, mentre per l’ACR hanno segnato Marino e Konate.

Primo tempo dove il Messina, da subito, cerca di fare sua la partita, ma al 26’ Konate commette fallo su Tribuzzi ed è rigore per il Crotone che però Chirico manda alto sopra la traversa.

Il Messina passa in vantaggio alla mezz’ora, con un ottimo colpo di testa di Marino su assist di Versianti.

Al 32’ pareggio del Crotone su rigore, il portiere Daga manda a terra Tribuzzi e sul pallone si ripresenta Chirico che questa volta non sbaglia e realizza il gol del pareggio.

Subito dopo il rigore siglato da Chirico, si accende una rissa in campo subito placata dal direttore di gara.

Al 42’ ottimo tentativo di Catania per il Messina, ma il tiro va sopra la traversa di poco.

All’ultima azione prima della fine del primo tempo il Crotone completa la rimonta e si porta in vantaggio con Karbo che sigla così il 2 a 1 per i calabresi.

All’inizio del secondo tempo blackout del Messina, che prende due gol nel giro 5 minuti dal Crotone, precisamente al 47’ Tribuzzi e al 52’ Awua.

Al 65’ Konate di testa accorcia le distanze siglando il 2 a 4 e il Messina prova a riaprire la partita.

Al 94’ punizione dal limite per il Messina, Curiale però manda la palla sopra la traversa.

Si chiude così una partita che sulla carta si prospettava complicata per gli uomini di Auteri, portando a casa un risultato che può stare stretto per quanto visto in campo, dove il Messina ha provato a dire la sua contro una squadra sicuramente più attrezzata e matura.

Prossimo impegno per i siciliani, domenica 11 settembre alle ore 17:30, in trasferta a Francavilla Fontana contro il Virtus Francavilla.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it