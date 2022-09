“20° Giro Podistico delle Isole Eolie”, Antonino Lollo e Ana Nanu bis nella seconda tappa

La manifestazione FIDAL, organizzata dalla Polisportiva Europa del presidente Costantino Crisafulli, ha regalato un’altra giornata di sport e turismo agli oltre 70 partecipanti, più i loro entusiasti accompagnatori. Mercoledì 7 settembre si vivrà lo storico approdo a Stromboli, dove il “Giro” proporrà una competizione tanto tecnica quanto affascinante di 6,4 km con la partenza fissata alle ore 10,00.

Antonino Lollo e Ana Nanu hanno concesso il bis nella seconda tappa del “20° Giro Podistico delle Isole Eolie”, che si è svolta nel circuito cittadino di Lipari. La manifestazione FIDAL, organizzata dalla Polisportiva Europa del presidente Costantino Crisafulli, ha regalato un’altra giornata di sport e turismo agli oltre 70 partecipanti, più i loro entusiasti accompagnatori.

Dal punto di vista agonistico, al termine di cinque tornate (in totale 5.800 metri), il fitalese Lollo (Atletica Bergano 1959 Oriocenter) si è nuovamente imposto, dopo il successo di Vulcano nella gara d’apertura, sbaragliando la concorrenza con l’eccellente crono di 19’38”. Piazza d’onore per Nicola Bettini (Atletica Gavardo), attardato di quasi due minuti, che si è aggiudicato l’appassionante duello con il giovane Mattia Guidetti (Corradini Rubiera). Quarto Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), quinto Tiziano Favaron (Triiron) e sesto Rossano Pisciottano della Runners Canino. Settima assoluta e prima delle donne l’italo-romena Nanu (Atletica Rimini), protagonista di una corsa solitaria che le ha permesso di tagliare il traguardo, posto, così come la partenza, nell’incantevole Marina Corta, in 24’20”. Seconda Federica Qualizza (Gruppo Sportivo Natisone); per lei il tempo di 24’55”. A seguire: Sonia Donnini (Panariagroup), Valerie Anne Woodland (Podistica Messina), Francesca Colafati (Fidippide) e Roberta Lodesani della Corradini Rubiera. Nella classifica generale quasi tutte le posizioni sono rimaste invariate.

Molto graditi sia il buffet nell’Hotel Villa Cute che la visita guidata storico-culturale. Domani (mercoledì 7 settembre, ndr) si vivrà, infine, lo storico approdo a Stromboli, dove il “Giro” proporrà una competizione tanto tecnica quanto affascinante di 6,4 km con lo start fissato alle ore 10,00.

Per ulteriori informazioni e il regolamento ci si può collegare al sito ufficiale www.eolierunningtour.it .

