Rogo negozio Centro Today: Asp per nubi tossiche chiude temporaneamente Poliambulatorio Pistunina

A causa del rogo divampato nella notte del 5 settembre in un locale all’interno del Centro Commerciale Today di Pistunina, è stato disposto dalle autorità locali l’interdizione di tutta la struttura in ragione delle persistenti nubi tossiche. La Direzione dell’Asp, su istanza del direttore del Distretto di Messina e in continuità con le determinazioni dell’autorità locali, ha stabilito di chiudere temporaneamente il Poliambulatorio di Pistunina (situato all’interno del Centro Commerciale interessato dal rogo) in attesa del ripristino dell’intera area a garanzia della salute sia dell’utenza, che dei dipendenti Asp Messina. Ogni ulteriore valutazione sarà subordinata all’esito dei successivi sopralluoghi.