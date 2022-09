Cliomakeup arriva a Messina. La beauty influencer annuncia sui social l’apertura di un punto vendita

Cliomakeup aprirà uno store della sua linea beauty a Messina. Lo ha annunciato nei giorni scorsi tramite i suoi canali social. Presto– anticipa Clio – saranno disponibili ulteriori dettagli sul “quando”.

Clio Zammateo, la regina del make up che molti conoscono come Cliomakeup o semplicemente come Clio è approdata sulla rete nel 2008 ed è subito diventata famosa grazie ai suoi video-tutorial di trucco pubblicati sul suo canale YouTube e girati direttamente dalla sua stanzetta di New York che l’hanno resa una vera e propria “beauty guru”. Con il tempo la qualità dei suoi contenuti è cresciuta parecchio, fino a diventare conduttrice di un programma tutto suo di bellezza su Real Time e a fondare una sua società. Daqualche anno è tornata in Italia, dopo aver avviato una sua linea di bellezza compiendo il passaggio da vlogger, a beauty influencer e imprenditrice digitale. Oltre ad un e-commerce ha poi aperto vari punti vendita temporanei, i cosiddetti “pop-up”. La sua azienda nel 2020 – secondo alcuni dati riportati – registrava circa 10 milioni di fatturato all’anno.

Secondo i primi dettagli trapelati il punto vendita a Messina sarà presente all’interno del grande magazzino OVS con un “corner”, dove saranno presenti delle consulenti pronte a consigliare le clienti. Già nei mesi scorsi, infatti, Cliomakeup shop stava cercando nuovi collaboratori per realizzare il suo punto vendita.

I suoi follower messinesi, oltra alla data ufficiale, adesso aspettano con ansia di sapere se Clio sarà presente all’apertura per poterla incontrare.

Martina Galletta

