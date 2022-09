Regionali, l’abbraccio della sinistra messinese a Caterina Chinnici

Un sabato di serrati appuntamenti elettorali a Messina e provincia per Caterina Chinnici, la candidata alla Presidenza della Regione Sicilia, in corsa con il sostegno delle liste PD e Centopassi.

A Palazzo Zanca l’incontro con i candidati del Pd messinese, che con Nino Bartolotta in testa, hanno voluto ribadire la resilienza di un partito che proprio da questa difficile campagna elettorale vuole ripartire, con le migliori forze in campo.

“Mancano 15 giorni al voto e c’è tutta la possibilità di cambiare le previsioni dei sondaggi: c’è una enorme fetta di astensionismo e poi ci sono gli indecisi”, ha ribadito la magistrata, ricordando anche gli effetti della decisione dei Cinquestelle che prima hanno partecipato alle Primarie (nonostante la caduta del governo) salvo poi aspettare fino a pochi giorni dalla consegna delle liste per dichiarare la loro corsa solitaria anche in Sicilia: “È un dato di fatto, è venuta meno una parte importante della coalizione e del sostegno alla mia candidatura”.

Chinnici si è soffermata sui programmi, i particolare su “un fondo regionale di solidarietà per le famiglie a basso reddito ma anche per imprese e le attività commerciali” con l’obiettivo di combattere il caro-bollette. Ma la vera novità sarà la creazione di un assessorato regionale per i giovani e un ufficio specializzato a recepire i fondi europei, che fino ad oggi il centro destra siciliano non è riuscito a spendere, raccogliendo solo bocciature sui progetti presentati.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti i candidati Pd all’assemblea regionale. Oltre al segretario provinciale del PD Nino Bartolotta, hanno preso la parola Francesco Capria, Calogero Leanza, Giovanni Mastoeni, Laura Pulejo, Giuseppe Vitarelli e Palmira Mancuso, che ha voluto sottolineare l’apporto di Più Europa nell’ottica di realizzare anche a Messina una sinistra moderna, europeista, unita sul tema dei diritti.

La Chinnici ha poi fatto tappa a Savoca e per rendere omaggio al monumento del maestro Nino Ucchino “Luna Crescente” dedicato alle vittime di mafia, e successivamente ha incontrato gli elettorali a Nizza di Sicilia presso lo slargo Chiesa di San Giovanni, dove si sono concentrati parecchi giovani pronti a sostenere i rappresentanti del Pd sul territorio, in particolare Giacomo D’arrigo, candidato nella lista proporzionale alla Camera.

