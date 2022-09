Serie C: un’altra sconfitta per l’ACR Messina

di Umberto Frassica – Nella prima trasferta stagionale, l’ACR Messina in casa del Virtus Francavilla, cerca il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Crotone.

Mister Auteri parte col 3-4-3: Daga, Trasciani, Camilleri, Filì, Fazzi, Marino, Fofana, Versienti, Grillo, Zuppel, Balde.

La prima occasione del match è per i patroni di casa che al 16’ provano a passare in vantaggio con Cisco, ma l’estremo difensore biancoscudato si fa trovare pronto.

Al 19’ cambio forzato per mister Auteri che perde Fazzi per un problema muscolare, al suo posto entra Konate.

Cinque minuti più tardi arriva la prima grande occasione per il Messina con Balde, ma il suo tiro viene intercettato dal portiere e deviato in calcio d’angolo.

Un primo tempo bloccato che si chiude sul punteggio di 0 a 0, dove le due formazioni hanno costruito veramente poco.

La ripresa riprende con lo stesso ritmo del primo tempo, però al 60’ il Francavilla sblocca il risultato su calcio di rigore.

Versienti commette fallo su Pierno e l’arbitro assegna il penalty per i pugliesi, Patierno si presenta sul dischetto e realizza il rigore che porta in vantaggio la squadra allenata da mister Calabro.

Il Messina costruisce poco e misteri Auteri al 70’ si gioca il tutto per tutto buttando nella mischia anche Catania passando così a una formazione ultra offensiva con quattro punte, però al 77’ subisce il raddoppio del Francavilla, ma il gol viene annullato.

Nel finale il Messina alza il ritmo però niente da fare, la partita si chiude sull’ 1 a 0.

I peloritani restano ancora a 0 punti in classifica e mercoledì 14 Settembre, alle ore 21, ospiteranno il Viterbese al “Franco Scoglio”.

Mister Auteri ha tre giorni per preparare al meglio la squadra per dare il massimo nel prossimo match per regalare ai tifosi la prima vittoria della stagione.

