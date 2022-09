Politiche, candidati PD Sicilia orientale: la Carta per il Sud è patto generazionale

” La Carta per il Sud, cosiddetta ‘di Taranto’, è un vero patto generazionale: perché assumere nella Pa significa modernizzare una Pubblica amministrazione in grado di rispondere meglio e prima ai cittadini e alle imprese, collaborando in modo efficace con coloro che vogliono investire e rimanere nel Mezzogiorno, a cominciare dai ragazzi e dalle ragazze”.

Lo dicono, con una nota, i candidati del Pd in Sicilia orientale alla Camera e al Senato, Giacomo D’Arrigo; Laura Giuffrida; Antonella Russo e Felice Calabrò.

“Un cambio di passo, insieme alla difesa delle risorse previste nel Pnrr per quest’area del Paese, sono un impegno che il Partito democratico porterà avanti con determinazione e contro coloro che vorrebbero dirottare i fondi ancora una volta a Nord. Ci crediamo e lo faremo con determinazione e senza compromessi”, conclude la nota.

