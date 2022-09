Cinema in festa. Dal 18 al 22 settembre il biglietto del cinema costa 3,50 euro. Ecco le sale aderenti a Messina

Tornano le iniziative di promozione per il cinema. Anche a Messina e provincia le principali sale della città aderiscono alla prima edizione di “CINEMA IN FESTA”, l’iniziativa dal 18 al 22 settembre garantirà la visione dei film in programma a un prezzo ridotto di 3,50 euro.

Una cinque giorni promossa da ANICA e ANEC con il supporto del Ministero per la Cultura e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano nata per promuovere la settima arte ed il suo luogo di culto, anche a seguito dei difficili anni affrontati.

CINEMA IN FESTA è un’iniziativa che si ripeterà fino al 2026 per due appuntamenti all’anno: nelle stagioni autunnale e in quella estiva, proprio in corrispondenza con i periodi delle nuove uscite e programmazioni.

Il format, ispirato alla “Fête du Cinéma” francese – si legge sul sito cinemainfesta.it – che prevede una “festa” di cinque giorni in cui si potrà accedere al biglietto ridotto dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

Un’ottima occasione per andare al cinema con tutta la famiglia. Il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

Ecco l’elenco dei cinema aderenti a Messina e provincia.

MULTISALA APOLLO – Messina

AUDITORIUM FASOLA – Messina

MULTISALA THE SCREEN – Messina

MULTISALA IRIS – Messina

MULTISALA THE SCREEN – Milazzo

CORALLO – Barcellona Pozzo di Gotto

VITTORIA – Alì Terme

Martina Galletta

