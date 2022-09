Elezioni: tappa messinese per Conte, “C’insultano ma gente ci dà forza politica”

“Innanzitutto noi mettiamo a disposizione dei cittadini siciliani un’ offerta, una proposta di governo della regione per dare una svolta un tutti i campi”.

Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a piazza Cairoli a Messina.

“Potenziamento sia nel campo della valorizzazione del turismo, – ha aggiunto Conte – sia delle attività agricole che sono una risorsa incredibile per questo territorio, sia della Sanità scacciando via la mala politica dal settore. Insomma un pacchetto per un governo di svolta per quanto riguarda questa regione”. “Ci insultano, ci aggrediscono, ma voi ci state restituendo una forza politica incredibile” ha aggiunto . (foto di Nazario Nulli)

