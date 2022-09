“Vai Tranquillo”: Filippo Caccamo a Messina il 19 settembre

Il CIDI Messina, in collaborazione con l’associazione Terremoti di carta e con la Libreria Ciofalo Mondadori Bookstore di Messina organizza un incontro con Filippo Caccamo.

Filippo Caccamo, con 500.000 follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok, si è fatto conoscere ed amare per le sue parodie sul mondo della scuola. Classe 1993, laureato in Scienze dei Beni Culturali e in Storia e Critica dell’Arte all’Università Statale di Milano. Ha partecipato a “Eccezionale Veramente” su La7 e a “Colorado” su Italia1. Reduce dal successo del suo show “Tel chi Filippo!” approda per la prima volta in riva allo Stretto per parlare delle sue esperienze nel mondo della scuola e dell’università, ma soprattutto per raccontarci com’è diventato il collega che tutti vorrebbero avere.

L’incontro, curato dalla prof.ssa Nancy Antonazzo, presidente dell’Associazione Culturale Terremoti di Carta e socia del CIDI Messina, si terrà Lunedì 19 settembre 2022 presso la Chiesa di S. Maria Alemanna di Messina, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e prenderà il via dal libro “Vai Tranquillo”, edito dalla Mondadori nel 2019.

La PARTECIPAZIONE all’evento è LIBERA e GRATUITA

Per info e prenotazione

[email protected]

[email protected]

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it