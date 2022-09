Migranti, Open Arms arriva in porto: a bordo anche un cadavere

E’ arrivata nel porto di Messina la nave Open Arms Uno con a bordo 402 migranti soccorsi in mare. Ma anche il cadavere di un giovane di 20 anni, l’ennesima vittima tra i disperati che tentano la via del mare per scappare da guerra e miseria e raggiungere l’Europa dal Mediterraneo.

“Finalmente”, fa sapere la ong spagnola, le persone salvate “potranno ricevere le cure di cui necessitano e il corpo senza vita del ragazzo ucciso brutalmente potrà ricevere una degna sepoltura. Difendiamo la dignità di ogni essere umano”. Tra i soccorsi anche 85 minori, 286 uomini, 31 donne provenienti da Sudan, Siria, Eritrea, Egitto, Pakistan, Etiopia, Somalia, Algeria.

