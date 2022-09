Serie C: il Messina sprofonda a Catanzaro

di Umberto Frassica – Il Messina si presenta a Catanzaro con un solo punto e ultima in classifica con l’intenzione di voler provare a portare a casa un risultato positivo contro un avversario che, sulla carta, parte favorita.

Mister Auteri parte con un inedito 4 3 3 schierando: Daga, Konate, Trasciani, Camilleri, Ferrini, Fofana, Marino, Fiorani, Iannone, Balde, Catania.

Purtroppo la partenza per i peloritani non è delle migliori, infatti il Catanzaro trova al 13’ il gol del vantaggio, brutto errore dell’estremo difensore del Messina che rinvia su Vandeputte che facilmente mette in rete il pallone del vantaggio calabrese.

Il Messina prova subito a reagire: al 16’ Iannone colpisce di destro a botta sicura, ma la palla colpisce la traversa.

Ma il Catanzaro riprende subito il controllo del gioco e non dà modo ai siciliani di creare occasioni pericolose.

Al 42’ sono sempre i padroni di casa a fare la partita rischiando di mandare sotto di due gol il Messina: ma questa volta Daga si fa trovare pronto e respinge il tiro di Verna.

Si chiude così un primo tempo dove gli uomini di mister Auteri hanno creato poco e niente ritrovandosi così sotto di un goal.

La seconda parte di gara ricomincia come si è chiusa la prima parte, col Catanzaro che fa suo il gioco.

Purtroppo il Messina proprio non riesce a creare occasioni, i calabresi sembrano di un altro livello e al 61’ trovano il raddoppio nuovamente con Vandeputte che firma così una doppietta in questo match.

Al 75’ il Catanzaro chiude definitamente la partita portandosi sul 3 a 0: sempre Vandeputte protagonista che mette in mezzo la palla per Iemmello che non deve far altro che spingere la palla in rete.

Praticamente la partita si chiude cosi, la situazione per il Messina si fa davvero critica, con un solo punto raccolto nelle prime cinque gare di campionato, rimanendo così sola ultima in classifica.

Dopo due trasferte consecutive, ora i peloritani dovranno affrontare il Calcio Giugliano al “Franco Scoglio”, giorno 1 Ottobre alle ore 17:30, avversario notevolmente più abbordabile rispetto al Catanzaro, ma sarà obbligatorio vincere per cercare di dare un senso a questo inizio di stagione, quanto visto in campo oggi non sarà assolutamente sufficiente.

