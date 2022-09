Malore sugli spalti durante la partita col Messina, muore 52enne a Catanzaro

Un uomo di 52 anni, Massimiliano Fedeli, è deceduto durante la gara Catanzaro-Messina in seguito a un malore. L’uomo è stato soccorso sulle gradinate della Curva “Massimo Capraro”, dove stava seguendo il match, ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla. In segno di lutto l’Us Catanzaro ha annullato le conferenza stampa post partita.

Il cordoglio dell’Us Catanzaro

L’US Catanzaro 1929 – si legge in un comunicato della società – si stringe al dolore della famiglia di Massimiliano Fedeli, il tifoso giallorosso che, nel corso della gara odierna, ha avvertito prima un malore mentre assisteva alla partita dalla Curva “Capraro” e poi, trasportato all’ospedale “Pugliese”, è deceduto. A seguito di questo triste evento, la società ha deciso di non mandare alcun tesserato per commentare la vittoria sul Messina.

Lega Pro: “Dolore immenso”

“Catanzaro-Messina, la morte per infarto del tifoso catanzarese è un dolore immenso. No, non si può morire in un luogo di gioia! Noi tutti della Lega Pro ci stringiamo intorno alla famiglia e alla società calcistica Catanzaro”. E’ quanto ha scritto in un tweet il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

