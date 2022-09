Mulè commenta la preannunciata “vittoria” di Schifani: “De Luca è una sorpresina, un ovetto kinder”

A Palermo l’attesa è tutta per Renato Schifani. Tutta colpa delle proiezioni che però, secondo lo stesso Cateno De Luca, non terrebbero conto del voto disgiunto. Ma a non attendere la fine dello scrutinio è Giorgio Mulè, sottosegretario alla difesa, che ad Enrico Mentana ha rilasciato una dichiarazione piccatissima nei confronti del silenzioso ex sindaco di Messina,, che da Fiumedinisi attende i risultati ufficiali.

“Finalmente la Sicilia ha un presidente di Forza Italia, e questo per noi è una grande soddisfazione – ha detto Mulè – Cateno De Luca più che una sorpresa è una sorpresina, come un ovetto kinder”. “Grazie ai siciliani che hanno creduto in una bandiera di Forza Italia e nel buongoverno del centrodestra!”

