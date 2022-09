Ecco i parlamentari messinesi, nessuno del centrosinistra

Quasi definita l’attribuzione dei seggi del nuovo parlamento. I messinesi che siederanno a palazzo Madama sede del Senato e a Montecitorio sede della Camera sono 8.

Sud chiama Nord il movimento con carattere nazionale di Cateno de Luca elegge Francesco Gallo alla Camera e Dafne Musolino al Senato che hanno vinto i loro collegi all’uninominale. La vittoria all’uninominale per il centrodestra nel collegio di Barcellona Pozzo di Gotto consente anche a Tommaso Calderone già deputato regionale (Forza Italia) di approdare alla Camera.

Al proporzionale, invece, sono state riconfermate per il Movimento 5 Stelle alla Camera Angela Raffa e al Senato Barbara Floridia, già sottosegretario all’istruzione, sconfitta all’uninominale dalla Musolino viene recuperata con il proporzionale. Stessa sorte al Senato, per Ella Bucalo, Fratelli d’Italia, sconfitta all’uninominale, sempre dalla Musolino, nella scorsa legislatura la Bucalo era Deputata alla Camera.

Matilde Siracusano per Forza Italia candidata all’uninominale per la coalizione del centrodestra e sconfitta da Gallo resta però alla Camera approfittando di un paracadute in uno dei collegi del catenese.

Confermato, sempre con il proporzionale Nino Germanà con la Lega che però si trasferisce dalla Camera al Senato.

Da notare che nel centrosinistra nessun messinese è stato eletto, nella scorsa legislatura per buona parte si era seduta a Palazzo Madama Maria Flavia Timbro, di articolo uno, prima dei non eletti approdò alla Camera dopo la morte di Guglielmo Epifani.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it