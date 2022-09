Incidente mortale sulla SS113, a Giammoro sulla SS113. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra due automobili. Al momento il traffico è bloccato, come fa sapere l’Anas.

A scontrarsi sono state due automobili, una Fiat e una Citroen. Per cause in corso d’accertamento, il conducente della prima vettura è morto in seguito alle ferite riportate, ferite due donne che viaggiavano sull’altra auto.

