Terremoti, a Messina il primo Master internazionale

Il primo Master internazionale e interuniversitario in Italia di II livello in “Sicurezza Sismica e sviluppo urbano sostenibile”, che vede l’Università di Messina capofila di un network di partner Accademici, istituzionali ed imprenditoriali, prenderà il via a breve, nel ricordo del terremoto di Messina del 1908, che provocò oltre 100 mila vittime.

Si tratta di un progetto che, attraverso la promozione dell’acquisizione di competenze chiave, di tipo multidisciplinare e trasversale, in un processo di apprendimento permanente, definisce un percorso per la realizzazione di un ecosistema dell’innovazione per la formazione, la sicurezza del territorio e la pianificazione sociale; percorso che contribuirà a costruire una condivisa cultura della sicurezza del territorio come strumento di prevenzione. Previsto, inoltre, lo studio di nuove tecnologie per il monitoraggio sismico di edifici e sistemi urbani con reti di sensori”. A dirlo i professori Salvatore Magazù (docente dell’Università di Messina e Direttore del Master), ed Antonio Teramo (docente in quiescenza dell’Università di Messina e Presidente del Consorzio Hense School che ha organizzato il Master).

