“Non solo Buddaci”, pesca e tradizioni culinarie nel weekend: degustazioni gratuite

Due appuntamenti sabato e domenica interamente dedicati al pesce, al settore della pesca, alle tradizioni culinarie e ai miti legati al mare. Ad organizzare Messina Tourism Bureau presieduta da Gaetano Majolino con il sostegno finanziario dell’ assessorato regionale alla Pesca.

Domani, sabato, nella sede della Motonautica di Paradiso, alle 10,30, il seminario su ” Opportunità di agevolazione e nuovi modelli per la start up di impresa nel settore della pesca della acquacoltura e della blue exonomy” in collaborazione con imprenditori.me. Prevista la relazione del dirigente regionale Leonardo Catagnano. Saranno presenti preside e docenti dell’ Istituto Nautico.

Domenica, all’ enoteca provinciale di San Placido Calogero, alle 10,30, lo spettacolo per bambini Colapesce. Alle 12 focus sulla tradizione del pesce stocco e sul commercio dei prodotti ittici.

Alla fine di ogni appuntamento è prevista una degustazione.

