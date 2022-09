Pd: Letta, congresso aperto e in quattro fasi

“Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente. Per questo vi chiedo di partecipare con passione e impegno, accanto ad altri che spero vorranno raggiungerci per fare insieme un percorso che, come proporro’ alla Direzione convocata per la prossima settimana, dovrebbe essere articolato in quattro fasi”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, in una lettera inviata agli iscritti e alle iscritte del Pd. La prima fase “sara’ quella della ‘chiamata’. Durera’ alcune settimane perche’ chi vuole partecipare a questa missione costituente, che parte dall’esperienza della lista ‘Italia Democratica e Progressista’, possa iscriversi ed essere protagonista in tutto e per tutto”, spiega Letta.

“Contenuti forti e volti nuovi sono entrambi necessari. Gli uni senza gli altri rischiano di trasformare il Congresso in un casting e in una messa in scena staccata dalla realta’ e lontana dalle persone. Se non li bilanciamo con attenzione, ci trasformiamo definitivamente nelle maschere pirandelliane che evocai nel mio ormai lontano discorso del 14 marzo 2021”. Scrive il segretario del Pd Enrico Letta agli iscritti sul “Congresso Costituente del Nuovo PD. ‘Apertura, opposizione, nuova vita’”.

