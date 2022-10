Ricordando l’alluvione di Giampilieri, dal Pd di Messina appello a tutte le forze politiche: “sforzo comune contro il dissesto idrogeologico”

Oggi è il giorno del ricordo e della riflessione: il primo ottobre 2009 un unico filo di dolore percorreva la nostra provincia da Forza d’Agrò fino a Brolo a causa delle 37 vittime della tragica alluvione che colpiva in particolare i territori di Giampilieri e di Scaletta Zanclea.

Nel non voler dimenticare quell’immane tragedia che si è abbattuta sulla nostra provincia, vogliamo dimostrare vicinanza alle famiglie delle 37 vittime ed alle comunità di Giampilieri, Altolia, Molino e Scaletta Zanclea che sono state profondamente segnate da quel drammatico evento e che soffrono, ancora, per una ferita sempre aperta.

Il problema del dissesto idrogeologico va affrontato da tutte le forze politiche con serietà e competenza al fine che non si ripetano mai più disastri del genere in un comprensorio, come quello dei monti Peloritani e Nebrodi, che si dimostra essere al contempo bellissimo ma estremamente fragile.

E’ necessario che tra i punti dell’agenda di governo di un territorio vi sia un’altissima attenzione alla prevenzione ed al monitoraggio del dissesto idrogeologico, al fine di evitare che, di volta in volta, si debbano inseguire e gestire le emergenze con gravi conseguenze per le nostre comunità sia in termini di vite umane che sociali ed economici.

E sempre in quest’ottica, in un’area come la nostra ad altissimo rischio idraulico, idrogeologico e sismico, non può non avere un ruolo di primo piano e determinante l’organizzazione e la stesura di puntuali piani di protezione civile.

Ogni grande tragedia deve avere una funzione educativa per la popolazione in generale ma, soprattutto, deve essere un momento di profonda riflessione per tutti coloro che hanno l’onore e l’onere di guidare una comunità, per potere incanalare tutte le energie possibili per la messa in sicurezza dei luoghi, in considerazione del fatto che gli eventi del primo ottobre 2009 sono ormai purtroppo all’ordine del giorno e poco hanno a che vedere con l’eccezionalità.

