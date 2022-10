Serie C: Curiale regala la prima vittoria del Messina in campionato

Di Umberto Frassica – Il Messina torna a giocare in casa, contro il Giugliano, dopo aver affrontato le due trasferte, quella contro il Catanzaro e quella contro l’Avellino, portando a casa zero punti.

Mister Auteri, che in settimana ha sottolineato come contro il Giugliano sia fondamentale vincere, parte con un 3-4-3 schierando: Daga, Filì, Camilleri, Konate; Fazzi, Marino, Fiorani, Fofana, Catania, Curiale, Baldè.

I padroni di casa partono subito forti con Curiale che al 7’ trova il palo.

La reazione degli ospiti non si fa attendere molto: al 22’, infatti, il Giugliano rischia di passare in vantaggio con Piovaccari, ma Konate con un ottimo salvataggio sulla linea salva il risultato.

Pochi minuti più tardi altro pericolo nell’area del Messina da palla inattiva dove il Giugliano prende il palo e rischia nuovamente di portarsi in vantaggio.

La partita si accende: Mister Auteri viene ammonito per proteste e la partita non si può definire di certo noiosa con le squadre che si allungano in campo cercando di creare occasioni per portarsi in vantaggio.

Dopo due minuti di recupero si chiude un primo tempo divertente sul punteggio di 0 a 0.

Il Messina riparte subito forte e, alla prima azione, Curiale, di testa, mette a segno il gol del vantaggio giallorosso.

I campani dopo aver subìto il colpo cercano di reagire: Zullo al 58’ va vicino al gol del pareggio, ma Daga si fa trovare pronto e neutralizza il tiro.

La partita continua con scambi di fronte continui e al 68’ il Messina ha una grossa opportunità per trovare il raddoppio che però non si concretizza.

All’84’ l’estremo difensore del Messina si supera ed effettua una super parata sul tiro di Noccioli salvando ancora una volta il risultato.

All’88’ Balde manda a lato il gol che avrebbe definitivamente chiuso la partita.

Dopo 4 minuti di recupero assegnati dall’arbitro, il Messina può fare festa e si porta a casa una meritata vittoria.

Mister Auteri può ritenersi soddisfatto in quanto aveva chiesto ai suoi più grinta e attenzione e così è stato. Il Messina abbandona cosi l’ultima posizione in classifica e sale momentaneamente in 16° posizione.

Nel prossimo turno, i siciliani affronteranno la neopromossa Audace Cerignola in trasferta, giorno 8 ottobre alle ore 17:30. Nel mezzo ci sarà l’esordio in Coppa Italia in trasferta contro il Crotone il 4 ottobre alle ore 17:30.

