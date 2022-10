Sindrome di Down: la Meter & Miles incontra gli studenti del Maurolico

Veronica Pagano – La Meter & Miles, associazione guidata da Saro Visicaroe viva voce nel campo delle politiche sociali, celebra la Giornata Nazionale della Sindrome di Down e lo farà in uno degli istituti scolastici più prestigiosi della nostra città: il liceo ginnasio “F. Maurolico”. Venerdì 7 ottobre, alle ore 9.30, alla presenza degli studenti, la Dirigente scolastica prof.ssa Giovanna De Francesco, l’avv. Ester Isaja e il dott. Francesco Certo si confronteranno sul ruolo svolto dalla società (in generale) e da scuola e sanità (in particolare) nell’integrazione dei diversamente abili. Verrà ricordata, nell’occasione, l’attività svolta sistematicamente dal Policlinico Universitario “Gaetano Martino” nel campo delle malattie rare, specie nel controllo periodico dello stato generale e dello sviluppo neurologico delle persone down grazie soprattutto alla dott.ssa Silvana Briguglio.

“La scelta di celebrare questa Giornata in una scuola di eccellenza come il Maurolico – dichiara Saro Visicaro – è dettata dal ruolo fondamentale inevitabilmente riconosciuto alla scuola nell’integrazione dei diversamente abili”. Ma il momento più importante – ci tiene a sottolineare Visicaro – vedrà il coinvolgimento diretto degli studenti dell’istituto a margine degli interventi. E così, messa da parte ogni teorizzazione, i ragazzi down della Meter & Miles si confronteranno personalmente con loro per meglio comprendere la percezione che della disabilità ha un adolescente. Per l’occasione, infine, i ragazzi della Meter & Miles hanno fatto dono al Maurolico di una tela dipinta nel 2008 e raffigurante la falce di Messina. Lunga 5 metri e larga 1,5, l’opera potrà essere ammirata all’ingresso del liceo.

