Avviare un’attività commerciale: l’importanza dei social

Avviare un’impresa è un lavoro duro. Ci sono così tante cose a cui pensare, dal prodotto o servizio da offrire, fino ad arrivare alle strategie di marketing e di vendita da utilizzare. Per non parlare poi della pianificazione finanziaria necessaria per il successo a lungo termine, e del problema del reperimento dei fondi, sempre vivo per chi inizia. Ma c’è un aspetto che viene spesso trascurato, ed è il seguente: l’importanza dei social media per l’avvio di una neonata attività. In realtà, i social possono essere uno degli strumenti più efficaci a disposizione, se usati correttamente. Chiaro però che ci sono anche altri aspetti da curare, come nel caso dell’inaugurazione, e noi partiremo esattamente da lì.

Alcuni consigli utili per l’inaugurazione

L’inaugurazione è un momento cruciale per qualsiasi attività, utile per partire con il piede giusto e per iniziare a farsi conoscere, lasciando un bel ricordo. Quindi è essenziale assicurarsi che tutto vada come previsto, dopo averla pianificata con estrema attenzione.

Il primo consiglio da seguire è questo: bisogna assicurarsi di avere tutto il personale possibile a disposizione, per gestire l’afflusso di clienti previsto, calcolandone sempre il doppio (non si sa mai). In secondo luogo, si suggerisce di pensare ad alcune soluzioni per fidelizzare gli avventori. Si fa ad esempio riferimento a gadget come le borse shopper personalizzate con logo, che da sempre sono tra gli oggetti preferiti dai consumatori.

Altri gadget interessanti? Ad esempio, i cappellini, gli ombrelli e le classiche t-shirt. Un altro suggerimento utile riguarda il listino prezzi, che deve essere collocato in un luogo visibile e distribuito a chi lo richiede (meglio tenere sempre alcune copie a disposizione). Infine, meglio pensare ad un regalo originale per i primi cento clienti, così da stimolare ulteriormente l’afflusso in sede.

L’importanza dei social media per le attività

Dopo aver visto alcuni consigli per la grande apertura, passiamo alla seconda cosa più importante: i social media. Al giorno d’oggi, nessuna azienda può farne a meno, indipendentemente dal settore in cui opera e dalle sue dimensioni, o dalla sua fama.

I motivi sono molteplici: innanzitutto, i social media permettono di entrare in contatto con un gran numero di persone, aumentando così la potenziale base di clienti. In secondo luogo, i social sono un ottimo modo per creare e/o accrescere la notorietà del marchio, così da iniziare a curare il brand. Infatti, è proprio per questo motivo che sempre più aziende prestano attenzione ai social: sanno che la loro visibilità aumenterà, se saranno presenti sulle principali piattaforme utilizzate dagli utenti.

In terzo luogo, i social network danno anche la possibilità di raccogliere dei feedback, così da poter aggiustare ciò che non va. In conclusione, si tratta di strumenti ad oggi irrinunciabili.

