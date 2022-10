Il CeDAV da vita ad un progetto culturale con e per le donne: il 13 incontro con la scrittrice Viola Ardone

Il CeDAV Onlus dà l’avvio ad un progetto culturale che vedrà coinvolte donne messinesi e non, di diversa appartenenza, dal titolo “Conversando”. Lo scopo delle attività proposte è quello di approfondire tematiche attinenti il ruolo, la cultura e le aspirazioni delle donne in un’ottica di valorizzazione delle politiche di genere. L’idea progettuale è rivolta innanzitutto alle socie CeDAV che saranno parte attiva degli incontri in uno scambio fecondo con donne appartenenti al mondo della cultura, dell’arte, delle professioni e dell’imprenditoria presenti in maniera produttiva sul territorio.

L’obiettivo del confronto è non solo quello di dare voce alle donne della città ma anche

di offrire stimoli e spunti di riflessione all’intero contesto partecipativo cittadino. Il primo incontro vedrà la presenza presso la sede del CeDAV Onlus (via Cesareo, n. 24,) della nota scrittrice Viola Ardone la quale dialogherà con le socie del Centro e con le altre partecipanti sulle tematiche trattate nelle proprie opere letterarie. L’incontro di terrà giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 18.30.

