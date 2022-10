Prevenzione tumori, giornate di screening gratuiti a Montalbano e Barcellona

Doppio appuntamento con la prevenzione oncologica in occasione dell’ottobre “rosa”, mese dedicato al cancro della mammella: l’Asp di Messina, in collaborazione col Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto e il suo satellite di club Montalbano Elicona, promuove alcune giornate di screening gratuito sia per i tumori al seno che per quelli del collo dell’utero e del colon retto. Lunedì 17 ottobre (dalle ore 8,30 alle 18) e martedì 18 (fino alle 12) in piazza Maria SS. della Provvidenza a Montalbano mentre martedì 19 e giovedì 20 (dalle 8,30 alle 18) e venerdì 21 (fino all’età 12) in piazza Convento a Barcellona arriva “Screening una vita davanti”: le donne comprese tra 50 e 69 anni potranno sottoporsi alla mammografia gratuita grazie alla presenza dell’unità mobili itinerante con lo specialista dott. Antonello Farsaci, responsabile screening al seno Asp, e alla visita senologica con la collega oncologa dott.ssa Luisa Puzzo.

Le donne tra 24 e 64 anni avranno la possibilità di fare il PAP/HPV DNA test con i dottori Salvatore Paratore e Maria Migliarditi; infine sia donne che uomini potranno prevenire il cancro al colon retto recandosi nelle farmacia Occhino (a Montalbano) per ritirare gratuitamente il kit per l’auto-esame delle feci. È necessario prenotare le visite e gli esami al numero 320.4441666 per Montalbano e 379.1916109 per Barcellona, anche tramite whatsapp indicando nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico.

Le giornate sono patrocinate rispettivamente dai Comuni di Montalbano Elicona e Barcellona Pozzo di Gotto e dalla Regione Siciliana Assessorato regionale alla Salute Centro di riferimento di senologia.

