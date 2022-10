Per il Messina Street Food Fest Caronte & Tourist estende il biglietto Sundaily

È iniziato il tanto atteso Messina Street Food Fest, l’evento con oltre 40 proposte culinarie “da strada” siciliane, italiane ed internazionali che sarà possibile gustare fino a domenica 16 ottobre, sia a pranzo che a cena. Tra un assaggio e l’altro, concerti(http://www.messinaora.it/notizia/2022/10/10/la-musica-del-messina-street-food-fest-live-band-djset/161912), show cooking ( http://www.messinaora.it/notizia/2022/10/05/gli-show-cooking-del-messina-street-fish-alta-cucina-solidarieta-gallery/161765 ) e divertimento animeranno Piazza Cairoli chiamando a raccolta messinesi e non solo.

Caronte & Tourist – tra gli sponsor dell’evento – ha annunciato sui suoi canali di aver esteso per tutta la durata della manifestazione l’iniziativa Sundaily, il biglietto integrato nato nel 2022 per avvicinare le due città dello Stretto la domenica. Il biglietto, per l’occasione, sarà valido tutti i giorni della manifestazione e darà acceso a un credito spendibile valido il giorno dell’acquisto. Per chi parte da Villa San Giovanni, infatti, sarà possibile richiedere Sundaily presso la biglietteria e, al costo di 38 euro, ottenere un viaggio andata e ritorno in giornata con veicolo al seguito contenente un credito pari a 20 euro,convertibile presso la cassa dedicata del Messina Street Food Festnella “moneta” dell’evento: i token.

Martina Galletta

