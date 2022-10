Annullata la “Marcia su Messina”: gli organizzatori “siamo stati fraintesi”

L’onda di critiche piovute dopo il nostro articolo sulla “marcia di Messina” in occasione del centenario della “Marcia su Roma” ha portato gli organizzatori ad annullare la manifestazione.

Ecco cosa hanno scritto sulla loro pagina social:

“Carissimi amici e simpatizzanti. In qualità di organizzatori dell’evento del 26 ottobre denominato “Quattro passi a Messina: Arte e Architettura del ventennio fascista” siamo a precisare che non c’è stata e non ci sarà mai da parte nostra l’intenzione di celebrare fenomeni odiosi come il fascismo che ripudiamo assolutamente e senza mezzi termini.

Lo scopo di questa attività era quello di far conoscere i palazzi e i monumenti realizzati nel “ventennio” in questione, salvaguardati ed esistenti ancora ai giorni nostri senza per questo suscitare scandalo o desiderio di demolizione.

Malgrado ciò non intendiamo esporci ad alcun fraintendimento, né tanto meno alla denigrazione che purtroppo da qualche ora abbiamo registrato sui social network. Chi ci conosce sa molto bene quali sono i valori che contraddistinguono la nostra realtà.

A scanso di equivoci, con la massima serenità, preferiamo annullare l’evento previsto per il 26 ottobre con l’auspicio che questo chiarimento possa rasserenare gli animi di quanti si sono sentiti offesi”. (https://www.facebook.com/discover.messina)

