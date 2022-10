Messina Street Food Fest al via la quarta edizione: fotogallery e videointerviste

a cura di Ketty Costa – Nella giornata di Giovedì 13 ottobre si è dato il via alla quarta edizione del “Messina Street Food Fest”. L’evento, che si svolge a Piazza Cairoli, è stato inaugurato dal Presidente della Confesercenti Messina, Alberto Palella, insieme con Federico Basile, Sindaco di Messina, la Prefetta Cosima Di Stani e il Questore Gabriella Ioppolo.

Molte sono le novità di questa edizione. “Abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca di nuove proposte food e alla fine tra le 40 specialità presenti nel food village la metà saranno new entry. I churros spagnoli, il panino con la picanha brasiliana, l’angusbab, il cono-cannolo solo per citarne alcune, ma grandissimo spazio sarà riservato come sempre alle specialità della nostra tradizione e chiaramente agli operatori del territorio”- dichiara Palella.

Ad aprire gli show cooking, il sindaco Federico Basile, che si è prodigato nell’attività culinaria facendo degustare ai suoi assessori e al pubblico il suo “Filetto del Sindaco”, preparato con lo sgombro e a seguire lo chef Francesco Castorina del ristorante Sasha di Messina, che ha sostituito Natale Giunta, impossibilitato a partecipare per sopraggiunti e improvvisi problemi personali.

Nel finale il commosso ricordo di Milena Visalli, preziosa collaboratrice del Messina Street Food Fest, vittima di un tragico incidente stradale. I genitori della giovane donna hanno ricevuto una targa ricordo dal presidente Palella.

Tre i partner solidali del Messina Street Fish, a cui verrà devoluto il ricavato degli show cooking: Il Cirs- Casa Famiglia, la Mensa di S. Antonio e l’associazione Terra di Gesù Onlus.

Fino a domenica 16 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00.

1 di 27

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it