Raffineria di Milazzo, siglato il “Patto per la Sicurezza e l’Ambiente 2022”

Siglato il Patto per la Sicurezza e l’Ambiente 2022 tra la Raffineria di Milazzo e le aziende dell’indotto. Gli obiettivi “zero infortuni” e “tutela ambientale” rimangono per tutto il comparto industriale prioritari ed è per questo che RAM e tutti gli stakeholder coinvolti nell’evento hanno ribadito ancora una volta il loro massimo impegno ed attenzione nei confronti della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente in cui si opera.

“Il Patto va al di là della semplice individuazione di obiettivi condivisi – si legge in un comunicato – il suo messaggio intrinseco è soprattutto quello di valorizzare anche l’integrazione e il lavoro di squadra quali elementi imprescindibili per operare in modo corretto e sostenibile. La Raffineria di Milazzo deve essere identificata come un sistema integrato, dove tutte le rispettive componenti devono contribuire al miglioramento continuo.

Quindi obiettivi chiari, condivisi con tutti i lavoratori dagli imprenditori firmatari del Patto, un costante monitoraggio sulle attività operative in raffineria, l’attenzione ai comportamenti positivi/negativi in materia di sicurezza ed ambiente; sono tutti fattori che permetteranno alla RAM di mantenere la leadership in materia di sicurezza sul lavoro”.

