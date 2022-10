I volontari di MessinAttiva a Ganzirri: ecco come partecipare alla “pulizia straordinaria”

Chi non ha mai fatto una passeggiata sul lungolago di Ganzirri? Messinesi e turisti lo considerano uno dei fiori all’occhiello della città. E chi non ha visto i rifiuti abbandonati intorno e dentro il lago?

Ripartiamo da lì! I volontari di MessinAttiva continuano il loro impegno sul campo e chiamano a raccolta tutte le persone che vorranno rendere il nostro lago ancora più bello.

L’obiettivo non è solo ripulire dai rifiuti una parte della città, perché sappiamo bene che, purtroppo, tra non molto le cose torneranno più o meno allo stato in cui le abbiamo trovate. Il nostro obiettivo di lungo periodo è suscitare un cambiamento di mentalità tra i cittadini, sia quelli che in prima persona abbandonano rifiuti che quelli che passandovi accanto possono fare qualcosa per rimediare e prendersi cura del nostro territorio.

Vi aspettiamo domenica 16 ottobre alle 10:30 a Ganzirri nella piazzetta di fronte alla Casa della Pizza, con guanti e sacchi.

Non è utopia, ognuno può fare la differenza, basta volervo. Tra dire e il fare c’è di mezzo il mare. Anzi, il Lago!

