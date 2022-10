Ma il Sindaco Basile quando capirà di non essere stato “nominato” ma eletto dai cittadini?

Il sindaco di Messina Basile non perde occasione per essere presente in occasione di apparizioni mediatiche che si svolgono nella capitale, apparizioni od eventi che non riguardano la nostra città, ma che sono iniziative di un movimento politico. Ma viene da chiedersi che cosa possa c’entrare la presenza del Sindaco con vicende che riguardano gruppi parlamentari e consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Forse il dr. Basile ancora non ha compreso che il suo ruolo, affidatogli non da un soggetto per “investitura”, ma dai cittadini elettori messinesi, non è solo quello di esecutore di decisioni altrui come nel caso delle nomine per le Società Partecipate, per le quali sono state riproposte logiche di un “passato” tanto criticato nei comizi elettorali, nę di presenzialista indefesso a processioni, feste e festini, ma di affrontare e risolvere problematiche di vario genere che affliggono la città, sulle quali al di là di annunci e protagonismi mediatici non abbiamo registrato alcuna presa di posizione.

E l’elenco potrebbe essere lunghissimo, anche se si cerca di esorcizzarlo con un “trionfalismo” fuori luogo ed auto celebrativo. Ma prima o poi i nodi verranno al pettine o saranno fatti emergere da auspicabili iniziative di carattere politico o civico, e non si potrà più ignorarli come è stato fatto fino ad ora, grazie anche alla “benevolenza fiduciosa” di certi organi di informazioni, che, col tempo come è sempre avvenuto, sarà destinata a scemare

Gruppo civico “Rispetto Messina”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it