Nasce a Messina il comitato “Donnevitaliberta’”

Tenere puntati i riflettori su quanto sta accadendo in Iran e sensibilizzare i messinesi sui temi dell’emancipazione femminile e le libertà da difendere o conquistare: con questi obiettivi si è costituito il comitato transpartito e trasversale “DonneVitaLibertà”, che riprendendo il grido delle donne scese in piazza dopo l’uccisione di Mahsa Amini, vuole proporre in città momenti di riflessione e creare rete tra chi vuole unirsi in questa espressione di solidarietà.