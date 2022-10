Pusher arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 44enne del circondario per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Gazzi hanno fermato e controllato il 44enne che si aggirava a piedi per le vie di un villaggio del centro cittadino, il quale alla vista dei militari cambiava repentinamente direzione.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di controllare il 44enne trovandolo in possesso di varie dosi di marijuana pronte per esser cedute per un peso complessivo di trentotto grammi. I Carabinieri di Gazzi, non convinti dalle dichiarazioni rese dal fermato, ritenendo che all’interno della sua abitazione potesse essere detenuta della droga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire, occultati all’interno di un portaombrelli, ulteriori 80 grammi della medesima sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e la somma di 320 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività criminosa.

Pertanto, la droga, inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata unitamente al bilancino di precisione ed all’intera somma di danaro e l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida all’esito della quale l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto dei Carabinieri ed ha disposto per il 44enne, in attesa del giudizio definitivo, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.

