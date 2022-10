ARS, Leanza: “emozionato per proclamazione a parlamentare

Calogero Leanza è stato proclamato questa mattina parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana: un momento molto emozionante per l’esponente del Partito democratico, quello dell’ufficializzazione in Corte d’Appello a Messina.

“Sono molto contento – commenta l’onorevole – questo momento suggella l’impegno di tante amiche e amici che hanno creduto in me. Adesso mi attende un lavoro impegnativo, ne comprendo la complessità, ma sono motivato. Lo svolgerò con la massima serietà per onorare le istituzioni e aiutare il mio territorio. Oggi più che mai sento il valore di rappresentare i cittadini – prosegue – e, reputo che ciò rappresenti il senso vero e profondo di fare politica, valore da riscoprire e non dimenticare mai. Siamo rappresentanti dei siciliani in parlamento e dei messinesi – conclude il deputato di Sala d’Ercole – con questo spirito dobbiamo essere sempre tra la gente e, solo così, le persone torneranno a provare interesse verso la cosa pubblica”.

