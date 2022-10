Sbarcati a Messina i 255 migranti salvati davanti alla Libia: 48 minori, due ricoverati

E’ attraccata nel tardo pomeriggio di ieri 26 ottobre 2022 al porto di Messina, molo Norimberga la motovedetta della Guardia di Finanza, Monte Cimone con a bordo i 255 migranti salvati nelle acque internazionali difronte la Libia. Dopo i controlli di rito dell’Usmaf sono sbarcati 48 minori stranieri non accompagnati, ed un minore accompagnato dallo zio.

In 32 sono stati collocati nei Cas di Messina e provincia, 7 (di cui 2 infraquattordicenni) nei Cas siti in provincia di Agrigento e 10 collocati in provincia di Enna.

Sono ancora in corso le procedure di sbarco che riguardano uomini singoli, in totale 206, di nazionalità prevalentemente egiziana e siriana e alcuni bengalesi. Si è reso necessario il ricovero in ospedale per accertamenti diagnostici di due migranti.

Le operazioni di sbarco al molo Norimberga vedono come sempre coinvolgimento di forze dell’ordine, volontari di associazioni umanitari, Croce Rossa e Comune.

