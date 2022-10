A Torre Faro ci sarà la Villetta Giuseppe Sanò: il progetto vince il bando comunale

Con 371 voti il progetto per la ristrutturazione della villetta in Via Scuole a Torre faro ed intitolarla al compianto Giuseppe Sanò, che nel borgo marinaro ha iniziato la sua attività politica, è risultato vincitore del bando comunale per la democrazia partecipata.

Ad annunciare la buona notizia è stato il Comitato Promotore sulla propria pagina fb

L’iniziativa prevede «la risistemazione del vialetto centrale; previsione di aiuole con fiori e collocazione di erba sintetica nel rimanente terreno soggetto a calpestio; installazione di giochi per bambini innovativi ed inclusivi; di un gazebo con tavolo e sedute; di panchine; di elementi di arredo urbano con rifacimento impianto elettrico; installazione di una fontanella.»

“Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno dato vita al comitato ed hanno lanciato la proposta della Villetta – scrivono i promotori – nonché le 371 persone che hanno sostenuto e votato la proposta. Infine, un pensiero affettuoso al nostro Giuseppe Sanò e un profondo ringraziamento ai suoi familiari che hanno sostenuto e condiviso con noi il percorso che ci ha portato qui”.

