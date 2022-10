Serie C: ancora una sconfitta fuori casa per il Messina che torna in ultima posizione

Di Umberto Frassica – Dopo la netta vittoria in casa contro il Latina, il Messina si presenta allo stadio “Veneziani” per affrontare il Monopoli in una sfida dove i pugliesi sono dati favoriti.

Auteri, nella conferenza pre-partita, ha dichiarato come il Monopoli sia una squadra costruita per fare un campionato importante e come la vittoria contro il Latina abbia aiutato il gruppo a lavorare con fiducia durante la settimana.

Il Messina fino ad oggi non ha raccolto punti fuori casa mentre il Monopoli è reduce da un pareggio contro il Monterosi Tuscia.

I pugliesi, allenati dall’ex Lazio Pancaro, partono con un 3-5-2: Nocchi; Drudi, Bizzotto, De Santis, Viteritti, Piccinni, Rolando, De Risio, Falbo, Starita, Montini.

Mister Auteri invece parte con un 4-3-3: Lewandowski; Angileri, Berto, Camilleri, Konate, Marino, Mallamo, Fiorani, Grillo, Balde, Catania.

Il match comincia con i peloritani che provano ad essere propositivi: ma al 13’ il Monopoli prova a portarsi in vantaggio con Starita, fortunatamente Lewandowski è bravo a respingere il tiro a botta sicura.

Dopo due tentativi per il Messina con Catania, al 26’ i padroni di casa si portano in vantaggio: De Risio su calcio d’angolo salta e indisturbato mette in rete il pallone dell’1 a 0.

Gli ospiti hanno una timida reazione con il solito Catania e Angileri che però non portano a nulla di fatto e il primo tempo si chiude così con i biancoverdi in vantaggio.

Nel secondo tempo il Monopoli parte subito forte: Piccinni di testa manda la palla a lato.

Al 54′ errore del Monopoli: la palla giunge a Grillo che mette dentro per Catania, ma il suo diagonale sfiora il palo.

Ancora Messina ci prova al 56’ con Balde che si accentra e calcia, ma il suo tiro sfiora il palo.

All’ 82′ ci prova Iannone che vede Nocchi fuori dai pali e calcia da centrocampo, con la palla finisce però sopra la traversa.

Troppi gli errori del Messina sotto porta e in pieno recupero subisce il gol del 2 a 0 che chiude la partita: erroraccio di Lewandowski che serve Fella, il primo tentativo respinto dall’estremo difensore del giallorosso, poi, sulla respinta, è lo stesso Fella a mettere dentro il raddoppio.

I giallorossi escono così sconfitti da Monopoli e ora si trovano in ultima posizione a 7 punti, con il Fidelis Andria e il Picerno.

Auteri a fine match si è mostrato in conferenza stampa rammaricato visto il risultato maturato al “Veneziani”: “Ci sono state tante situazioni in cui abbiamo sbagliato giocate semplici, non posso incidere su questo come allenatore. Poi, non ci può andare sempre male, abbiamo creato 5-6 occasioni da gol, abbiamo giocato sempre da squadra, stiamo bene dal punto di vista fisico, non era una di quelle gare in cui non cavi un ragno dal buco, non siamo nemmeno stati fortunati. E’ positivo che stiamo crescendo di nuovo”.

Prossimo appuntamento in casa al “Franco Scoglio” contro il Monterosi Tuscia, domenica 6 novembre alle ore 12.

