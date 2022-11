Incidente stradale a Messina, moto contro auto: un morto

Gravissimo incidente sulla statale 114. Intorno alle 21 di ieri un uomo di 55 anni, Sandro Galeani, è morto dopo che la sua moto si è scontrata con un’auto all’altezza dell’abitato di Galati.

L’uomo è deceduto sul colpo, tanto che il corpo è rimasto esanime sulla carreggiata con accanto il suo casco verde. Inutile sarebbe stato il trasporto in ospedale.

L’incidente è avvenuto in un tratto in cui la strada statale è piuttosto larga. Una carreggiata che invita a viaggiare velocemente e che è già stata teatro di gravi incidenti. L’impatto è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Galati a pochi metri dal sovrappasso. Secondo la primissima ricostruzione della Polizia municipale, Sandro Galeani stava viaggiando in sella alla sua Suzuki Gsr 600 verso il centro città. Lo scontro è avvenuto con una vettura, una Hyundai i20, che invece era diretta verso sud.

