Mafia dei Nebrodi, 600 anni di carcere ai boss

Si è concluso con la condanna complessivamente a 6 secoli di carcere il processo alla mafia dei Nebrodi celebrato davanti al tribunale di Patti.

Il blitz di carabinieri e guardia di finanza, scattato nel gennaio 2020, svelò un complesso sistema di società messo in campo dagli insospettabili complici del boss: la gran parte delle 151 società avevano sede a Tortotici. Gli imprenditori prestanome attestavano di possedere centinaia di terreni, non solo in provincia di Messina, ma in tutta l’Isola con l’obiettivo di aggirare il protocollo voluto dall’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci che presente al momento della lettura della sentenza, ha dichiarato: “Si chiude un cerchio e si scrive una pagina di storia, si libera un territorio.”

Pene durissime quindi, dopo sette giorni di camera di consiglio, per un dibattimento con 101 imputati, celebrato in tempi record.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it