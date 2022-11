Lieto fine per la storia di una donna soccorsa al Papardo: ritrovata la cagnolina

La potenza dei social ha permesso un lileto fine alla vicenda che da ieri sera ha messo in apprensione i volontari del Canile Millemusi che avevano lanciato un appello.

Una donna infatti era stata soccorsa per un malore, ed è salita in ambulanza con il suo cane, un cucciolo simil pastore tedesco dotato di microchip. Ma la bestiola, custodita in una sacca, è fuggita spaventata dopo l’arrivo al Papardo.

La cagnolina, che si chiama Sissi, è stata avvistata in zona Sperone e recuperata dai volontari che hanno potuto così rassicurare la signora, augurandole una serenza guarigione accanto alla sua cucciola.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it