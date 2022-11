Isole minori: Liberty Lines si aggiudica i servizi di trasporto, “dal 2023 nuove navi green”

Dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni, Liberty Lines garantirà i collegamenti marittimi in aliscafo con le isole minori della Sicilia.

Con decreto dello scorso aprile, la Regione Siciliana ha messo a bando 7 lotti per un importo di oltre 157 milioni di euro. La grande compagnia di navigazione siciliana, leader nel settore dei collegamenti veloci via mare, ha ottenuto il servizio per sei lotti. Nello specifico, due per le isole Eolie, e altri due per le Egadi, uno per Pantelleria e, infine, l’ultimo per Ustica. Per il settimo lotto, invece, che riguarda le Pelagie e ha un valore di 17 milioni di euro, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto ed è pervenuta soltanto un’offerta.

“Come armatori siamo molto orgogliosi di essere coloro che anche per i prossimi cinque anni contribuiranno allo sviluppo della Sicilia con servizi di collegamento marittimo, essenziali per l’economia delle isole e dei territori adiacenti – dichiara Gennaro Carlo Cotella, l’Amministratore Delegato di Liberty Lines- . Presto contribuiremo anche a migliorare la sostenibilità ambientale nei nostri mari visto che dall’anno prossimo cominceranno a entrare in flotta nuove navi green (9 in totale) garantendo ai passeggeri sempre maggiore comfort. Ma soprattutto siamo contenti di poter continuare ad assicurare lavoro e stabilità ai nostri 600 lavoratori. Siamo orgogliosi del loro costante impegno per la qualità del servizio e per la crescita dell’azienda”.

Nel dettaglio, il primo lotto prevede i collegamenti in aliscafo tra le isole Eolie e i porti di Milazzo, in Sicilia, e Vibo Valentia, in Calabria. Il servizio è stato aggiudicato per quasi 55 milioni di euro.

Il secondo lotto, per i collegamenti delle Eolie con i porti di Milazzo, Messina e Palermo, è stato aggiudicato per 42 milioni, il terzo, per i collegamenti in aliscafo tra Trapani e le isole dell’arcipelago delle Egadi, per circa 26 milioni e il quarto lotto, che prevede il collegamento tra Marsala e Favignana, con prolungamenti per Marettimo e Levanzo, è stato aggiudicato per 12 milioni di euro. La tratta Trapani-Pantelleria è stato aggiudicato per più di sette milioni e quello tra Palermo e Ustica per oltre 14 milioni di euro.